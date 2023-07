Corregionali: Roberti, lodevole sforzo Ontario difesa cultura italiana

Trieste, 4 lug - "È lodevole l'attività portata avanti dall'Ontario per tutelare e mantenere viva sia la lingua italiana che quella friulana, senza dimenticare inoltre l'importanza dei dialetti. Gli amministratori della Provincia canadese hanno compreso che questo è il modo migliore per difendere la cultura italiana. Uno sforzo, che si concretizza anche nel potenziamento degli scambi in grado di coinvolgere soprattutto i più giovani, che ci riempie di orgoglio e soddisfazione e che siamo pronti a sostenere". Lo afferma l'assessore regionale alle Autonomie locali con delega ai corregionali all'estero, Pierpaolo Roberti, che oggi a Trieste, insieme al presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, ha incontrato Michael Tibollo, Associate Minister of Mental Health and Addictions dell'Ontario, una delle tredici Province del Canada che conta 15 milioni di abitanti. "Non possiamo che essere d'accordo con quanto sostenuto dal ministro Tibollo: difendere la lingua italiana significa difendere la nostra cultura nel mondo - sostiene Roberti -. Avere delle radici forti e coltivare il valore della famiglia sono alla base del miglioramento del benessere anche psicologico dei cittadini, a partire proprio dalle fasce più giovani della popolazione". L'incontro con il ministro Tibollo è stata anche l'occasione per un confronto stimolante sulla gestione della cosa pubblica e sulla situazione economica, sanitaria e dell'immigrazione fra la Provincia dell'Ontario e la Regione Friuli Venezia Giulia. ARC/RT/gg