Corregionali: Roberti, Regione mantiene legame con nuove generazioni

Trieste, 19 lug - "La Regione vuole mantenere forte e vivo il legame con i figli e i nipoti di chi è emigrato tanti anni fa per cercare un futuro migliore senza mai dimenticare la propria terra, la propria lingua e la propria storia". Lo ha detto oggi a Trieste nell'Aula del Consiglio regionale l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti nell'incontro con i corregionali all'estero, nella fattispecie giovani di seconda o terza generazione che hanno partecipato al progetto "Alla scoperta delle proprie Radici". All'incontro ha partecipato anche il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Come ha spiegato l'assessore, proprio nell'ultima missione istituzionale a New York è emersa ancora una volta l'importanza strategica per l'Amministrazione regionale di poter contare su dei presìdi rappresentati dai corregionali all'estero, "che fungono da ambasciatori creando delle utili opportunità di contatto con le realtà economiche locali". C'è poi, come ha aggiunto Roberti, l'orgoglio per questi ragazzi di poter vedere un Friuli Venezia Giulia profondamente cambiato da come lo hanno lasciato i loro nonni. "Oggi infatti - ha detto l'assessore - la nostra regione è un territorio dove si registra un'alta qualità della vita; non a caso è stata una delle regioni italiane che meglio ha reagito alla crisi generata dall'emergenza pandemica crescendo nei parametri di sviluppo quali il Pil, l'export e l'occupazione". "In relazione a tutto ciò, non ci possiamo in alcun modo permettere - ha concluso Roberti - di disperdere questo prezioso patrimonio non curando i rapporti con i corregionali e i loro discendenti. Per questo un ringraziamento speciale va anche alle associazioni: per il loro lavoro svolto a fianco delle Istituzioni che ci consente di poter avere in ogni parte del mondo dei nostri conterranei, lontani geograficamente ma sempre vicini al Friuli Venezia Giulia con il cuore". ARC/GG/al