Corregionali: Roberti riceve delegazione Efasce in visita a Fvg

Udine, 24 lug - L'assessore regionale Piepaolo Roberti ha ricevuto oggi a Trieste una delegazione di una ventina di corregionali che hanno fruito di una progettualità in capo all'Efasce per far scoprire alle nuove generazioni la terra dei propri avi. "La Regione Friuli Venezia Giulia ha la necessità di mantenere dei contatti con chi è emigrato tanti anni fa e con i discendenti delle seconde e terze generazioni, per questo promuove corsi di italiano, accordi per scambi di studio con gli atenei e tante altre iniziative: tra queste, quelle per consentire il rientro nella nostra regione e rafforzare così un legame attraverso la scoperta del nostro territorio e delle sue opportunità", ha spiegato Roberti, che proprio due settimane fa aveva ricevuto un'altra delegazione di corregionali che fa riferimento all'Unione emigranti sloveni del Friuli Venezia Giulia. Nell'accogliere i corregionali e il presidente dell'Efasce-Ente friulano assistenza sociale culturale emigranti, Gino Gregoris, Roberti ha ricordato come la Regione sia destinataria di un finanziamento all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il progetto "Turismo delle radici", che punta a dare un ulteriore slancio a un settore come il turismo e, allo stesso tempo, a ricostruire un collegamento con i discendenti di chi in passato emigrò dal Friuli Venezia Giulia. "Oltre a questo - ha ribadito Roberti - il progetto potrà favorire la creazione di figure professionali per individuare e creare itinerari e offerte turistiche legate alle radici ricostruendo le singole storie familiari". ARC/EP/pph