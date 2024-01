Corsa Bora: Scoccimarro, plauso a organizzatori e partecipanti

Duino Aurisina, 6 gen - "Vanno fatti i complimenti a tutti i partecipanti alla Corsa della Bora, donne e uomini che oltre ad avere una preparazione atletica eccezionale possono vantare un carattere straordinario in grado di affrontare un percorso lungo e impegnativo con condizioni meteo estreme come quelle odierne. Un plauso inoltre agli organizzatori di questo importante evento sportivo che è diventata la manifestazione clou del trail running invernale a livello nazionale". Lo ha affermato oggi l'assessore alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro a margine delle premiazioni dell'edizione 2024 della Corsa della Bora. Organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica SentieroUno, la manifestazione ha portato sul Carso italiano e sloveno oltre 2mila iscritti provenienti da 40 nazioni che si sono messi alla prova sulle otto distanze per diversi livelli di preparazione, tutte con arrivo al Bora Village di Portopiccolo a Duino Aurisina. "Nonostante le evidenti difficoltà che caratterizzano eventi di questo tipo, la Corsa della Bora è diventata la meta perfetta per gli amanti del trail running - ha sottolineato Scoccimarro -. Questo grazie a tracciati spettacolari che presentano continui cambiamenti di fondo. Uno scenario naturale unico che questa parte del Friuli Venezia Giulia sa regalare, mettendo insieme le caratteristiche dell'alta montagna con i panorami tipici delle nostre coste". Nel corso delle premiazioni, l'organizzazione ha sottolineato il sostegno che la Regione continua a garantire a questi eventi che hanno grande rilevanza internazionale. "L'Amministrazione regionale - ha concluso Scoccimarro - sarà sempre al fianco della Corsa della Bora, che fin dall'inizio si è voluta distinguere per l'attenzione alla sostenibilità e all'ambiente". ARC/TOF/pph