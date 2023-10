Corsa Castelli: Scoccimarro, collega Trieste con Olimpiadi Parigi 2024

Udine 15 ott - "Una corsa entusiasmante, una gara nella gara proprio perché questa edizione ha visto anche la partecipazione di atleti francesi, greci, italiani, svizzeri, che si sono messi in luce, ognuno verso la propria federazione di appartenenza, per guadagnare un posto nella squadra nazionale che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per il prossimo anno auspico un ulteriore incremento della presenza, già numerosa, delle nazionali di atletica under 23". Lo ha detto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro a margine delle premiazioni, in piazza Unità d'Italia a Trieste, della 7ma edizione della Corsa dei castelli e della 1st International Road Race Running Match u.23 10k, le due gare podistiche che si svolgono entrambe lungo un percorso che unisce i castelli di Miramare e di San Giusto. L'esponente della Giunta Fedriga si è complimentato per l'evento con Silvia Gianardi presidente PromoRun e Michele Gamba ex-azzurro e ideatore della Corsa dei Castelli. Oggi le nazionali di atletica under 23 di Francia, Grecia, Svizzera e Italia si sono infatti contese la 1st International Road Race Running Match u.23 10k; l'evento, insieme alla 7^ Corsa dei Castelli, è organizzato da Asd Promorun in collaborazione con il Comune di Trieste e con la Regione Friuli Venezia Giulia. Si tratta di una gara inserita nel calendario di World Athletics ed organizzata con la collaborazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal), prima tappa ufficiale di avvicinamento ai Campionati Europei di Roma 2024. "Oltre al lato agonistico e sportivo - ha precisato Scoccimarro - l'evento odierno ha rappresentato anche un bel momento conviviale e di comunità; una bella festa popolare con la partecipazione di tante famiglie e di tanti bambini". Scoccimarro ha sottolineato i diversi aspetti che convergono nella competizione: da quello culturale a quello più prettamente sportivo fino alla solidarietà per supportare la Fondazione Burlo Garofolo e all'ambiente (i gadget della manifestazione sono stati realizzati in materiali riciclabili o ecosostenibili, una scelta che la Regione sostiene con specifici contributi). "È un evento di rilevanza internazionale - ha ricordato l'assessore regionale - con la partecipazione di numerose nazioni e più di cento atleti under 23, che collega Trieste con le future Olimpiadi di Parigi 2024". Scoccimarro ha quindi evidenziato come "la competizione presta particolare attenzione ai giovani, facendo loro vivere parti importanti del nostro patrimonio culturale e trasmettendo nel contempo i valori positivi dello sport". L'assessore ha voluto, infine, esprimere un ringraziamento all'organizzazione, Asd Promorun, per la capacità di valorizzare il territorio e le sue eccellenze promuovendo la conoscenza dei tratti iconici della città; un grazie sentito anche a tutti coloro i quali oggi hanno voluto prendere parte alla corsa: dagli atleti regolarmente tesserati ai semplici appassionati di running. ARC/LP/ep