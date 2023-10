Corsa del Ricordo: Anzil, unisce valori sport e memoria fatti tragici

Trieste, 26 ott - "Va rivolto un plauso agli organizzatori e ai partecipanti della Corsa del Ricordo, una manifestazione che, sulla scia del Giorno del Ricordo, unisce i valori dello sport alla memoria di episodi drammatici della nostra storia: la tragedia delle foibe e l'esodo delle popolazioni giuliano-dalmate".



Lo ha affermato attraverso un videomessaggio il vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil che oggi non ha potuto prendere parte alla presentazione dell'evento a causa di altri impegni istituzionali.



"Si tratta di un'iniziativa che tra l'altro gode del prestigioso patrocinio del Ministero dello Sport, di numerosi Comuni italiani e della stessa Regione Friuli Venezia Giulia".



La manifestazione, organizzata dalle Associazioni sportive e sociali italiane (Asi) con il sostegno dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Anvgd), si correrà domenica 5 novembre come tradizione intorno alla Foiba di Basovizza. Saranno coinvolti anche gli istituti del territorio con "La scuola in corsa".



Quella di Trieste è l'ultima tappa 2023 di questo progetto che quest'anno ha già avuto grande riscontro a Roma, Milano, Catania, Novara e San Felice Circeo.



L'iniziativa è curata dal comitato "Trieste Corre" assieme ad Asi Fvg, Anvgd e Lega nazionale e si avvale del contributo della Regione attraverso il marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia".



"L'augurio - ha concluso Anzil - è che questa importante manifestazione possa perseguire tutti i suoi nobili obiettivi". ARC/TOF/pph