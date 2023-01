Corsa della Bora: Scoccimarro, cordoglio per corridore deceduto

Trieste, 8 gen - "Le mie sincere condoglianze e la vicinanza alla famiglia dell'atleta deceduto oggi durante la manifestazione sportiva": le ha espresso l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro a margine della Corsa della Bora che ha visto un concorrente della gara S1 Half 21 Km accusare un malore improvviso, a seguito del quale è deceduto in un secondo momento all'ospedale di Udine, dopo che era stato soccorso in loco.



"Proprio durante le premiazioni, all'oscuro di quanto purtroppo sarebbe accaduto lì vicino - così Scoccimarro -, avevo sottolineato la grande forza e la passione di chi si spinge al proprio limite per migliorare e crescere, condividendo in questo caso con la propria compagna esperienze uniche, immersi nella natura". ARC/Com/pph