Covid: 467 contagi in Fvg da tampone molecolare, calano i ricoveri

Trieste, 13 gen - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.281 tamponi molecolari sono stati rilevati 467 nuovi contagi ai quali si aggiungono 79 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 7,5%.Sono inoltre 6.020 i test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati rilevati 391 nuovi casi (6,5%). I decessi registrati sono 22, ai quali si aggiungono 9 morti pregresse afferenti al periodo tra il 9 e il 31 dicembre 2020. I ricoveri nelle terapie intensive sono 69 mentre quelli in altri reparti scendono a 665.Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.I decessi complessivamente ammontano a 1.981, con la seguente suddivisione territoriale: 492 a Trieste, 923 a Udine, 431 a Pordenone e 135 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 41.805, i clinicamente guariti salgono a 1.203, mentre le persone in isolamento calano a 12.064.Da inizio pandemia i casi da tampone molecolare sono 57.787 con la seguente suddivisione territoriale: 12.042 a Trieste, 25.369 a Udine, 12.443 a Pordenone, 7.204 a Gorizia e 729 da fuori regione. ARC/MA/ep