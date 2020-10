Covid: approfondimenti su casi di oggi in Fvg

Trieste, 27 ott - Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, il decesso è quello di un uomo del 1938 che era ricoverato nel reparto di Pneumologia-Covid di Pn .Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati i seguenti casi: un ospite di una casa di riposo in provincia di Pordenone e due ospiti di una struttura dedicata alle disabilità di Trieste.Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid-19 di tre infermieri, un'ostetrica, un Oss, un autista, un operatore tecnico, un medico e un medico specializzando; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina: due Oss, un tecnico di radiologia, due infermieri e un farmacista; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale: un infermiere e un medico.Infine, in riferimento ai posti al momento disponibili nei reparti di terapia intensiva del sistema sanitario regionale, il numero complessivo ammonta a 55 (come da obiettivo indicato dal Ministero della Salute per il Fvg), di cui 31 attualmente occupati. ARC/GG/al