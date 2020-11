Covid: approfondimenti su casi di oggi in Fvg

Trieste, 3 nov - Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, gli otto decessi afferiscono a: un uomo di 39 anni di Casarsa affetto da gravi problemi fisici di carattere respiratorio e deceduto all'ospedale di Udine, una donna di 89 anni di Trieste morta in casa di riposo, un uomo di 77 anni di Marano Lagunare deceduto all'ospedale di Udine, un uomo di 76 anni di Udine morto all'ospedale di Udine, un uomo di 69 anni di Sappada deceduto all'ospedale di Udine, un uomo di 77 anni di Codroipo morto all'ospedale di Udine, una donna di 98 anni di Tolmezzo deceduta in casa di riposo e, infine, una donna di 85 anni di Sacile morta all'ospedale di Pordenone.Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. ARC/GG/al