Covid: approfondimenti su casi di oggi in Fvg

Trieste, 7 nov - Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, i 7 decessi afferiscono a 3 donne tutte ricoverate in ospedale (una di 88 anni di Buja, una di 81 anni di San Giovanni al Natisone e una di 76 anni di Tolmezzo) e a 4 uomini (uno di 86 anni di Trieste deceduto nella propria abitazione, uno di 83 anni di Carlino deceduto in ospedale, uno di 78 anni di Trieste deceduto nella struttura residenziale per anziani della quale era ospite e uno di 70 anni residente nel Comune di Valvasone Arzene deceduto in ospedale).Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 49 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno di tali strutture sono in totale 21.Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid-19 di 2 medici, 9 infermieri, 2 Oss, un operatore tecnico, un tecnico di laboratorio e un tecnico radiologo; all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di 2 medici, 3 infermieri, 2 terapisti e 2 operatori tecnici; all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un medico, 4 infermieri, 2 Oss, un operatore tecnico e un collaboratore amministrativo. Da aggiungere anche un infermiere dell'Irccs Burlo Garofolo di Trieste e un infermiere della Sala operativa regionale emergenza sanitaria (Sores). ARC/MA