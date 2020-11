Covid: approfondimenti su casi di oggi in Fvg

Trieste, 23 nov - Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia i ventisette decessi afferiscono a: un uomo di 98 anni di Moggio Udinese morto in una residenza per anziani, un uomo di 95 anni di Trieste deceduto nel proprio domicilio, una donna di 93 anni di Tolmezzo morta in una Asp, un uomo di 93 anni di Travesio deceduto in ospedale, una donna di 93 anni di Torviscosa morta in ospedale, una donna di 93 anni di Tolmezzo deceduta in una Asp, una donna di 92 anni di Moggio Udinese morta in una residenza per anziani, una donna di 91 anni di Cervignano del Friuli deceduta in ospedale, una donna di 90 anni di Trieste morta nel proprio domicilio, una donna di 89 anni di Moggio Udinese deceduta in una residenza per anziani, una donna di 88 anni di Trieste morta in una residenza per anziani, una donna di 88 anni di Moggio Udinese deceduta in una residenza per anziani, un uomo di 86 anni di Tolmezzo morto in una Asp, una donna di 85 anni di Tolmezzo deceduta in una Asp, una donna di 83 anni di Gorizia morta in ospedale, un uomo di 82 anni di Palmanova deceduto in ospedale, una donna di 80 anni di Sesto al Reghena morta in ospedale, una donna di 80 anni di San Giovanni al Natisone deceduta in ospedale, un uomo di 80 anni di Manzano deceduto in ospedale, un uomo di 80 anni di Trieste morto nel proprio domicilio, un uomo di 79 anni di Codroipo deceduto in ospedale, un uomo di 79 anni di Trieste deceduto in ospedale, un uomo di 79 anni di Coseano morto in ospedale, un uomo di 77 anni di San Giovanni al Natisone deceduto nel proprio domicilio, un uomo di 75 anni di Roveredo in Piano morto in ospedale, un uomo di 65 anni di Paularo deceduto in ospedale e, infine, un uomo di 45 anni (affetto da precedenti patologie) di Duino Aurisina morto in ospedale.Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 23 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 10.Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un infermiere, due Oss e un medico; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un infermiere; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere, un tecnico e un Oss.Infine da registrare le positività al virus di una persona rientrata dalla Romania. ARC/GG/ma