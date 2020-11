Covid: approfondimenti su casi di oggi in Fvg

Trieste, 25 nov - Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia i 16 decessi afferiscono a: una donna di 101 anni di Trieste deceduta in Rsa; una donna di 98 anni di San Giovanni al Natisone deceduta in una struttura per anziani; un uomo di 98 anni di Trieste deceduto in Rsa; un uomo di 97 anni di Tarcento deceduto in una struttura per anziani; un uomo di 96 anni di Udine deceduto in ospedale; una donna di 94 anni di Nimis deceduta in una struttura per anziani; un uomo di 90 anni di Trieste deceduto in una residenza per anziani; una donna di 87 anni di San Giovanni al Natisone deceduta in una residenza per anziani; un uomo di 83 anni di Codroipo deceduta in ospedale; un uomo di 82 anni di Tarcento deceduto in una struttura per anziani; un uomo di 82 anni di Aquileia deceduto in ospedale; una donna di 79 anni di Castions di Strada deceduta in ospedale; una donna di 78 anni di Moggio Udinese deceduta in una residenza per anziani; un uomo di 77 anni di Pavia di Udine deceduto in ospedale; una donna di 77 anni di Villa Santina deceduta in ospedale e una donna di 54 anni di Trieste deceduta in ospedale affetta da varie patologie concomitanti.Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 48 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 15.Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di 2 medici, 16 infermieri, un amministrativo e 7 operatori socio sanitari; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di 2 medici, 4 infermieri, un'ostetrica e un operatore socio sanitario; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di operatore socio sanitario e di un tecnico e all'Azienda regionale di coordinamento per la salute (Arcs) di un amministrativo. Da registrare inoltre le positività di infermiere e di un operatore socio sanitario al Cro di Aviano e di un infermiere e un amministrativo all'Irccs Burlo Garofolo di Trieste.Infine, da registrare le positività al virus di 4 persone rientrate dall'estero (Repubblica Dominicana, Canarie, Germania e Regno unito). ARC/MA