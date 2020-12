Covid: approfondimenti su casi di oggi in Fvg

Trieste, 2 dic - Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, i 26 decessi afferiscono a: una donna di 99 anni di Trieste morta in una residenza per anziani, una donna di Gorizia di 95 anni deceduta in ospedale, un uomo di 92 anni di Palmanova morto in una residenza per anziani, un uomo di 92 anni di Trieste deceduto in ospedale, una donna di Gorizia di 90 anni morta in ospedale, un uomo di 87 anni di Udine deceduto in ospedale, una donna di 87 anni di San Vito al Tagliamento morta in ospedale, una donna di 87 anni di Udine deceduta in ospedale, una donna di 86 anni di Pasian di Prato deceduta in una residenza per anziani, una donna di 85 anni di Gorizia morta una residenza per anziani, un uomo di 84 anni di Pagnacco deceduto in ospedale, una donna di 83 anni di Pordenone morta in ospedale, una donna di 83 anni di Gorizia deceduta in ospedale, una donna di 82 anni di Tarcento morta in ospedale, una donna di 82 anni di Terzo d'Aquileia deceduta in ospedale, un uomo di 82 anni di Udine morto in ospedale, un uomo di 81 anni di Tarcento deceduto in una residenza per anziani, un uomo di 81 anni di Talmassons morto in ospedale, un uomo di 81 anni di Villesse deceduto in ospedale, una donna di 79 anni di Spilimbergo morta in ospedale, un uomo di 79 anni di Pasian di Prato morto in ospedale, un uomo di 78 anni di Tarcento deceduto in una residenza per anziani, un uomo di 75 anni di Torviscosa morto in ospedale, una donna di 72 anni di Udine deceduta in ospedale, un uomo di 68 anni di San Giorgio di Nogaro morto in ospedale e infine un uomo di 65 anni di Udine morto in ospedale.



Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.



Per quanto riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 71 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 19.



Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un ausiliario specializzato, un tecnico, undici infermieri, un medico e cinque operatori socio sanitari; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un amministrativo, nove infermieri, un medico, uno psicologo, un autista e quattro operatori socio sanitari; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un tecnico di laboratorio, due infermieri, un amministrativo, un medico, un operatore professionale, un operatore tecnico, un operatore socio sanitario; al Burlo di due amministrativi, un ingegnere e un tecnico; al Cro di Aviano di un collaboratore professionale; all'Agenzia regionale di coordinamento per la salute di un amministrativo.



Infine, da registrare le positività al virus di una persona di rientro dalla Puglia.