Covid: approfondimenti su casi di oggi in Fvg

Trieste, 29 mag - Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali e nemmeno tra il personale sanitario all'interno delle stesse.



Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.



Sul fronte del Sistema sanitario regionale non sono stati registrati contagi.



Anche per quel che riguarda i rientri dall'estero non sono state rilevate positività; resta invece sotto stretta osservazione - comunica il vicepresidente - la situazione all'interno di una struttura che ospita una comunità di immigrati dove si è registrata una rilevante presenza di contagi che ha già determinato significative misure di quarantena. ARC/EP/pph