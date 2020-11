Covid: Bini, prorogato a 30/11 termine per accedere a ristori

Approvato in via definitiva ampliamento platea delle AsdTrieste, 25 nov - Proroga al 30 novembre del termine per presentare le domande di contributo e ampliamento della platea dei beneficiari inclusi nelle associazioni sportive dilettantistiche (Asd).Sono queste le due novità contenute nella delibera proposta dall'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, che oggi ha ottenuto il voto favorevole unanime della II Commissione consiliare e l'approvazione definitiva della Giunta, riunitasi nel pomeriggio in seduta straordinaria.L'elenco delle attività economiche che possono accedere ai 18 milioni di euro di ristori includeva già, tra le società sportive, quelle affiliate alla Federazione ginnastica d'Italia (Fgi), alla Federazione italiana danza sportiva (Fids), alla Federazione italiana sport rotellistici (Fisr), alla Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (Fijlkam) e alla Federazione italiana scherma (Fis). Con il provvedimento odierno vengono incluse tutte le associazioni che risultino in attività e affiliate nell'anno 2020 ai Comitati regionali di Federazioni sportive ulteriori e diverse rispetto a quelle già individuate o che siano affiliate a enti di promozione sportiva o a discipline sportive associate, a condizione che abbiano sede legale e sede operativa in Friuli Venezia Giulia.Il contributo riconosciuto è pari a 1.200 euro per ciascuna associazione a fronte della presentazione della domanda secondo le modalità riportate sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it). ARC/SSA/ma