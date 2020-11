Covid: Bini, ristori fino a 15mila euro per stabilimenti balneari

Udine, 14 nov - La Giunta regionale ha approvato i criteri per la concessione di ristori fino a 15mila euro ai titolari di stabilimenti balneari con sede in Friuli Venezia Giulia che abbiano sostenuto spese per l'adeguamento delle strutture alle normative anti Covid."Abbiamo approvato i criteri e le modalità di accesso ai contributi regionali a sostegno del settore turistico balneare introdotti con l'assestamento di bilancio di luglio" ha ricordato l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, aggiungendo che "il settore turistico è stato fortemente colpito dalla pandemia ma proprio grazie all'impegno dei gestori degli stabilimenti, la stagione marittima ha potuto contare su una forte ripresa soprattutto da fine luglio in poi. Questo grazie all'impegno degli operatori del settore, della Regione e di PromoTurismoFVG nell'individuare e far rispettare linee guida per la sicurezza che hanno reso attrattive e salvaguardato le nostre spiagge. A questo impegno e allo sforzo economico impiegato la Regione rende ora un riconoscimento".I contributi sono concessi ai soggetti, iscritti al registro delle Imprese, concessionari di stabilimenti balneari che hanno una sede operativa in Friuli Venezia Giulia. È riconosciuto un contributo pari al 70 per cento delle spese ammissibili e sostenute, fino ad un importo massimo concedibile di 15mila euro.Sono ammissibili le spese correnti sostenute per l'acquisto di materiali, attrezzature e servizi per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e delle spiagge ai protocolli anti-Covid, disposti da normative o linee guida per la riapertura delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.Ad esempio, sono ammesse le spese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (Dpi), i costi sostenuti per la sanificazione dei locali e delle attrezzature, l'acquisto di arredi per la sicurezza (come barriere in plexiglas o per la creazione di percorsi obbligati), l'acquisto di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea o per il conteggio degli accessi, compresi i costi per interventi accessori. Sono considerate ammesse le spese sostenute anche precedentemente alla presentazione della domanda, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino alla data di presentazione della rendicontazione.Il contributo può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di Covid- 19.La domanda di contributo va presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio turismo, mediante posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo economia@certregione.fvg.it. entro le ore 12.00 di martedì 24 novembre 2020. Il modello di domanda, gli estremi e le modalità di presentazione della stessa sono pubblicati sul sito della Regione www.regione.fvg.it. I contributi sono concessi tramite procedimento a sportello in base all'ordine di presentazione delle domande a partire da quando la procedura sarà disponibile online. ARC/SSA/gg