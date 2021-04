Covid: Brusaferro (Iss), ottima impressione centro vaccini Cividale

Palmanova, 6 apr - "Confermo l'ottima impressione che ne avevo ricavato nella precedente visita: non ci sono file di attesa, gli operatori mettono in atto un'eccellente fase di accoglienza e nel complesso si riscontra una perfetta organizzazione. Direi che quello di Cividale del Friuli rappresenta un esempio virtuoso di centro vaccinale". Queste le parole di Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, che oggi ha accompagnato la madre al Palazzo dello sport di Cividale per la vaccinazione anti-Covid. "Parole che danno soddisfazione - ha commentato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi - e che giro ai professionisti dell'Azienda sanitaria, alla Protezione civile e ai volontari che ci consentono di realizzare una macchina organizzativa efficiente e adeguata alla sfida che abbiamo davanti". ARC/GG/ep