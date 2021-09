Covid: calano contagi, ricoveri e isolamenti, un decesso

Trieste, 11 set - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.214 tamponi molecolari sono stati rilevati 118 nuovi contagi (tra cui 2 migranti/richiedenti asilo nell'area triestina e altrettanti nell'area isontina) con una percentuale di positività del 2,8%. Sono inoltre 6.088 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,16%). Nella giornata odierna si registra il decesso di una paziente 96enne ricoverata a Pordenone; scendono a 11 le persone ricoverate in terapia intensiva e a 44 gli ospedalizzati in altri reparti.



Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute.



Complessivamente i decessi ammontano a 3.809, con la seguente suddivisione territoriale: 816 a Trieste, 2.020 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 106.870, i clinicamente guariti 112 mentre le persone in isolamento sono 1.437.



Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 112.283 contagi con la seguente suddivisione territoriale: 22.599 a Trieste, 52.009 a Udine (dove i positivi sono stati ridotti di un'unità a seguito di un test antigenico non confermato dal tampone molecolare), 22.578 a Pordenone, 13.529 a Gorizia e 1.568 da fuori regione.



Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di cinque dipendenti: un assistente amministrativo e un collaboratore sanitario all'Asufc, un operatore tecnico all'Asfo e un Oss e un coadiutore amministrativo all'Asugi. Non si registrano invece contagi nelle strutture residenziali per anziani né tra gli operatori né tra gli ospiti. ARC/PPH