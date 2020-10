Covid: casi di oggi su residenze anziani, attività produttive e scuole

Quattordicenne ricoverato a Udine in Medicina d'urgenza Gorizia, 22 ott - Nel dettaglio dei casi odierni di positività al Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, per quel che riguarda le residenze per anziani, oltre a quelli già divulgati da Asugi afferenti alla Moschion di Trieste, sono stai rilevati i seguenti casi: due ospiti della residenza Flora 2 (Ts), un ospite della residenza Cinque Stelle (Ts), un ospite dell'Hotel Fernetti (Ts), un ospite dell'Asp della Carnia, un ospite della residenza 'Ada E Alfredo Arcicasa' di San Quirino.Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.Sul fronte degli operatori sanitari, da registrare le positività al virus di un'infermiera (Asugi), un medico di radioterapia (Asugi), un'operatrice (Asugi), due infermieri dell'Ospedale di Monfalcone, un assistente sanitario (Asfo), un medico igienista (Asufc), un'ostetrica (Asufc) e un infermiere di Palmanova.Per quel che riguarda le attività produttive, sono stati rilevati, tra gli altri, i casi di un'impiegata di uno studio commercialista a Pordenone, un lavoratore dell'Electrolux (in smart work), un avvocato di Trieste e un militare della Guardia di Finanza.Relativamente alle scuole, ci sono due positivi: uno studente del Liceo Petrarca (Ts) e un docente dell'Istituto Nautico (Ts).Infine, da segnalare un caso di una persona che è rientrata dalla Bulgaria e il ricovero in Medicina d'urgenza Covid di Udine di un quattordicenne. ARC/GG/al