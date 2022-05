Covid: da 11/5 dati bollettino giornaliero su sito web Regione Fvg

Pordenone, 10 mag - Da domani, mercoledì 11 maggio, i dati relativi al bollettino giornaliero sui contagi Covid in Friuli Venezia Giulia verranno diffusi attraverso il sito Internet della Regione. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute. Accedendo alla home page, è stato creato uno spazio specifico che rimanda ai valori del giorno. Ciò significa che in questa sezione si potranno consultare in autonomia i dati e che quindi non verrà più inviata la nota quotidiana a cura di Arc. ARC/AL/gg