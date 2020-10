Covid: Fedriga commissario delegato per realizzazione interventi Fvg

Trieste, 16 ott - Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga è stato nominato commissario delegato per la realizzazione delle opere previste nel Piano regionale di riordino del sistema sanitario in funzione dell'emergenza Covid-19.L'assegnazione dell'incarico è avvenuta da parte del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Domenico Arcuri, sulla base degli atti emanati dal Governo.Tra i compiti del commissario delegato rientrano l'aggiornamento della pianificazione operativa degli interventi, la realizzazione delle opere previste attraverso procedure d'appalto accelerate e l'attività di controllo, monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute. ARC/MA