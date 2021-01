Covid: Fedriga, inaccettabile mappa Ue con Fvg fra aree in rosso scuro

Trieste, 28 gen - "È vergognoso che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) abbia oggi aggiornato la mappa dei contagi da Covid-19 in Europa, collocando Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna fra le aree in rosso scuro. Si tratta di Regioni che in Italia non sono mai state nemmeno in zona rossa. Chiediamo al Governo di intervenire subito a livello europeo per chiedere la correzione di questa mappatura che, prendendo in considerazione un unico parametro, penalizza esclusivamente chi è in grado di fare molti tamponi".



Questo l'intervento del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in chiusura dell'odierna seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.



"Questo meccanismo di valutazione della diffusione della pandemia produce danni gravissimi all'immagine dell'intero Nord Est con pesanti ripercussioni in particolare sul nostro comparto turistico".



"Non possiamo accettare una mappatura che non si poggi su dati scientifici condivisi. Per questo - ha concluso Fedriga - chiediamo all'esecutivo nazionale di agire immediatamente in difesa delle Regioni italiane". ARC/RT/ep