Covid: Fedriga, necessari profondi cambiamenti su bozza Dpcm

Trieste, 25 ott - "Se la bozza del nuovo Dpcm del Governo Conte non subirà dei profondi cambiamenti, spariranno migliaia di attività economiche. In questo momento servono equilibrio e buonsenso per garantire la doverosa tutela della salute, ma anche per la altrettanto doverosa tutela del lavoro."Lo dichiara il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. ARC/MA