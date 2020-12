Covid: Fedriga/Riccardi, anticipate vaccinazioni a questo pomeriggio

Palmanova, 30 dic - "In questa battaglia dove ogni minuto guadagnato può significare una vita salvata in più, grazie a uno sforzo complessivo del sistema siamo riusciti ad anticipare il via alle vaccinazioni al primo pomeriggio di oggi. Di questo ringraziamo il personale coinvolto che ha interpretato al meglio l'atteggiamento giusto per affrontare e vincere questa sfida".Lo hanno detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il vice con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, in relazione all'avvio già questo pomeriggio delle vaccinazioni anti-Covid agli operatori sanitari.Nel dettaglio le operazioni di somministrazione dell'antidoto inizieranno alle 14 a Monfalcone, Trieste, Udine e Tolmezzo, mentre a Pordenone l'equipe medica ha cominciato a vaccinare alle 13. ARC/GG/dfd