Covid: Fedriga-Riccardi, in Fvg terapie intensive garantite in toto

Trieste, 2 feb - "I trattamenti di terapia intensiva non solo sono stati garantiti a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia che ne hanno avuto bisogno per il Covid e per le altre patologie ma sono stati resi disponibili anche a pazienti provenienti di altre regioni per sopperire a esigenze esterne in una doverosa ottica di solidarietà nazionale: questo la dice lunga sulla capacità di quei posti da parte del nostro sistema sanitario regionale".



È quanto rilevano il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi.



"Il Piano di potenziamento delle terapie intensive approvato a livello regionale ad agosto del 2020 e ratificato da ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze - hanno ricordato Fedriga e Riccardi - prevede di incrementare i posti 'strutturali' di terapia intensiva di 55 unità, passando dai 120 attuali a 175 entro il 2027, secondo un cronoprogramma che viene monitorato dal Commissario per l'emergenza e rispettato. Ma 175 sono comunque già i posti disponibili qualora ce ne fosse la necessità davanti ad una domanda che oggi si attesta su 40 e mai si è avvicinata al tetto massimo previsto. Parlare di 'posti strutturali' - così Fedriga e Riccardi - significa dire che le terapie intensive saranno collocate nelle loro sedi proprie definitive, cosa che oggi si sta facendo ma ovviamente procedendo con le attività necessarie nell'ambito dei lavori di ristrutturazione che interessano gli ospedali del Friuli Venezia Giulia. Tra l'altro va altresì precisato che le risorse assegnate dallo Stato non sono sufficienti e la Regione ha dovuto trovare altre coperture per proseguire negli iter secondo i cronoprogrammi concordati".



"Riepilogando i fatti - concludono Fedriga e Riccardi -: le prestazioni di terapia intensiva sono assicurate in toto e tutti i relativi programmi e impegni sono rispettati". ARC/PPH