Covid: Fedriga-Riccardi, posticipo avvio vaccini per ritardi consegna

Trieste, 29 dic - "Il ritardo nella consegna dei vaccini determinerà la riprogrammazione al 3 gennaio prossimo della somministrazione delle dosi alle persone che si erano messe in lista per la giornata di domani."Lo comunicano il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi."Ne deriva quindi - concludono Fedriga e Riccardi - che la campagna vaccinale anti-Covid prenderà il via, in Friuli Venezia Giulia, giovedì 31 dicembre e che il ritardo non avrà conseguenze sulle prenotazioni effettuate per le date successive al 30.12." ARC/DFD