Covid: Fvg, 509 nuovi positivi da test molecolare e 259 da antigenico

Trieste, 26 mar - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.223 tamponi molecolari sono stati rilevati 509 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,05%. Sono inoltre 3.226 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 259 casi (8,03%). I decessi registrati sono 21, ai quali si aggiungono 7 decessi pregressi avvenuti tra il 22 febbraio e il 18 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 78 mentre quelli in altri reparti risultano essere 650.Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.I decessi complessivamente ammontano a 3.227, con la seguente suddivisione territoriale: 694 a Trieste, 1.677 a Udine, 628 a Pordenone e 228 a Gorizia. I totalmente guariti sono 72.385, i clinicamente guariti 3.348, mentre quelli in isolamento sono 15.292.Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 94.980 persone con la seguente suddivisione territoriale: 17.739 a Trieste, 45.857 a Udine, 18.867 a Pordenone, 11.456 a Gorizia e 1.061 da fuori regione. ARC/MA