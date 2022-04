Covid: oggi in Fvg 1.076 nuovi casi e 7 decessi

Trieste, 13 apr - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.827 tamponi molecolari sono stati rilevati 379 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,85%. Sono inoltre 5.699 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 697 casi (12,23%). Tre persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 146.Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, le fasce più colpite sono la 50-59 (18,59%), la 40-49 (15,89%) e a seguire la 30-39 (13,29%). Nella giornata odierna si registrano 7 decessi: una donna di 94 anni di Moimacco (deceduta in ospedale), un uomo di 88 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 87 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 85 anni di Stregna (deceduto in Rsa), una donna di 82 anni di San Giorgio di Nogaro (deceduta in una struttura per anziani), un uomo di 74 anni di San Vito al Tagliamento (deceduto al proprio domicilio) e un uomo di 64 anni di Trieste (deceduto in ospedale).Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.958, con la seguente suddivisione territoriale: 1.224 a Trieste, 2.350 a Udine, 940 a Pordenone e 444 a Gorizia. I totalmente guariti sono 317.907, i clinicamente guariti 385, mentre le persone in isolamento scendono a 24.228.Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 347.627 persone con la seguente suddivisione territoriale: 75.774 a Trieste, 144.410 a Udine, 83.307 a Pordenone, 38.901 a Gorizia e 5.235 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 unità a seguito di 2 tamponi antigenici non confermati da test molecolare nell'area di Udine e della revisione di un caso a Udine.Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un ausiliario, 2 infermieri, 5 medici, un operatore socio sanitario, 4 tecnici e un terapista; all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di un biologo, un borsista, 9 infermieri, 2 medici, 5 operatori socio sanitari, un'ostetrica, 2 tecnici; all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un assistente sanitario, 2 infermieri, 3 operatori socio sanitari, un tecnico; all'Irccs Cro di Aviano di un ausiliario e all'Azienda regionale di coordinamento per la salute di un medico.Infine, relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registra il contagio di 43 ospiti (di cui 12 a Muggia e 20 a Martignacco) e 32 operatori. ARC/MA