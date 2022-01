Covid: oggi in Fvg 453 nuovi contagi e 6 decessi

Trieste, 3 gen - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.092 tamponi molecolari sono stati rilevati 269 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 12,86%. Sono inoltre 4.976 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 184 casi (3,70%).Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.La prima fascia d'età per quel che riguarda il contagio odierno è la 40-49 (18,98%), seguita dalla 0-19 (17,44), dalla 50-59 (15,89), dalla 20-29 (15,23) e infine dalla 30-39 (12,80%). I casi positivi odierni sono dati per il 53,64% da femmine e per il 46,36% da maschi.Nella giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone: un uomo di 83 anni di Venzone (deceduto in ospedale), una donna di 83 anni di San Vito al Tagliamento (deceduta in ospedale), un uomo di 79 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 78 anni di Montereale Valcellina (deceduto in ospedale), una donna di 75 anni di Rive d'Arcano (deceduta in ospedale) e una donna di 73 anni di Trieste (deceduta in ospedale).Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 30 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 308.I decessi complessivamente sono stati 4.234, con la seguente suddivisione territoriale: 1.020 a Trieste, 2.082 a Udine, 786 a Pordenone e 346 a Gorizia. I totalmente guariti sono 140.646, i clinicamente guariti 371, mentre le persone in isolamento sono 14.467.Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 160.056 persone con la seguente suddivisione territoriale: 38.612 a Trieste, 66.672 a Udine, 33.204 a Pordenone, 19.250 a Gorizia e 2.318 da fuori regione. Il totale dei positivi è stato ridotto di due unità a seguito di un test antigenico con confermato da molecolare (Pn) e di un test positivo rimosso dopo revisione del caso (Pn).Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina 1 assistente sociale, 2 tecnici, 3 infermieri e 1 operatore socio sanitario; nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 4 tecnici, 7 infermieri, 4 medici e 1 operatore socio sanitario; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale 2 infermieri, 1 medico e 1 ostetrica; nell'Irccs materno infantile Burlo Garofolo 1 tecnico, 2 infermieri e 1 operatore socio sanitario.Relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registra il contagio di tre ospiti (Pordenone, Latisana e Monfalcone) e di un operatore (Pavia di Udine). ARC/PPH/ma