Covid: oggi in Fvg 577 nuovi contagi e 4 decessi

Trieste, 12 nov - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.047 tamponi molecolari sono stati rilevati 531 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,54%. Sono inoltre 13.362 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 46 casi (0,34%). Nella giornata odierna si registrano 4 decessi: un uomo di 66 anni di Cordenons, un uomo di 75 anni di Mortegliano, un uomo di 76 anni di Trieste e una donna di 83 anni di Trieste, tutti deceduti in ospedale.



Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 19, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 134.



Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.



I decessi complessivamente ammontano a 3.895, con la seguente suddivisione territoriale: 865 a Trieste, 2.033 a Udine, 690 a Pordenone e 307 a Gorizia. I totalmente guariti sono 113.081, i clinicamente guariti 156, mentre le persone in isolamento risultano essere 4.177.



Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 121.462 persone (il totale di positivi è stato ridotto di 2 a seguito di un test antigenico non confermato da tampone molecolare - provincia di Trieste - e di un test positivo rimosso dopo revisione - provincia di Udine) con la seguente suddivisione territoriale: 26.853 a Trieste, 54.424 a Udine, 23.823 a Pordenone, 14.683 a Gorizia e 1.679 da fuori regione.



Relativamente ai casi registrati all'interno del Servizio sanitario regionale: all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina sono state rilevate le positività di un amministrativo, un terapista, un infermiere e due medici; all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di un impiegato, un infermiere, un tecnico, un medico e un operatore socio sanitario; all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un operatore tecnico.



Per quanto riguarda infine le residenze per anziani sono stati rilevati 12 casi tra gli operatori (11 nella provincia di Trieste e 1 in quella di Gorizia) e 23 tra gli ospiti (11 nella provincia di Trieste, 7 nella provincia di Gorizia e 5 nella provincia di Udine). ARC/PPH/gg