Covid: ordinanza Fvg limita capienza impianti manifestazioni sportive

Soglia 15% capacità con tetto 1000 spettatori all'aperto e 800 al chiusoTrieste, 16 ott - Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato oggi l'ordinanza contingibile e urgente di Protezione civile n. 36 nell'ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 riguardante il limite di capienza di spettatori negli impianti che ospitano manifestazioni sportive.Nel dettaglio, l'atto prescrive che a decorrere da oggi, venerdì 16 ottobre 2020, per gli eventi e le competizioni sportive individuali e di squadra delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - delle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Coni, dal Cip e dalle rispettive federazioni ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, è consentita la presenza del pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 800 spettatori, purché nei limiti del 15% della capienza totale della struttura, per le manifestazioni sportive al chiuso.Inoltre, la presenza del pubblico all'interno di impianti sia all'aperto che al chiuso è consentita solo qualora sia possibile assicurare la prenotazione e l'assegnazione preventiva dei posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l'intera durata dell'evento, nel rispetto delle misure previste dai protocolli di sicurezza delle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Gli spettatori saranno tenuti a indossare la mascherina per tutta la durata dell'evento, inclusi i momenti di accesso e di deflusso.L'ordinanza ha validità fino al 25 ottobre 2020. ARC/AL/ma