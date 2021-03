Covid: Riccardi, aggiornata mappa su sito Protezione civile Fvg

Palmanova 8 mar - "Grazie all'efficace lavoro dei dipartimenti di prevenzione in collegamento con la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, è stata aggiornata la mappa regionale sull'emergenza Coronavirus sul sito della struttura palmarina".



A darne conto è il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che ha spiegato come sia stato necessario rendere omogenei i dati delle diverse aziende sanitarie.



È di nuovo possibile, quindi, consultare la mappa online con i dati aggiornati dei dipartimenti di prevenzione che vengono trasmessi alla Protezione civile della Regione per il tramite della direzione Salute, come ha indicato Riccardi evidenziando la funzione informativa della mappa rivolta alla popolazione.



"Si tratta di una pagina molto consultata dai cittadini che possono verificare la situazione sul territorio in tempo reale, cliccando in corrispondenza del proprio Comune" ha riferito l'esponente della Giunta Fedriga ricordando, comunque, che i dati del sito possono differire parzialmente da altre fonti e non sostituiscono le comunicazioni istituzionali dei dipartimenti di prevenzione con i sindaci e le autorità locali. ARC/LP/ma