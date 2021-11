Covid: Riccardi, alle 15 quasi 11mila richieste booster e terze dosi

Pordenone, 22 nov - Alle 15 di oggi le richieste per il booster e la terza dose di vaccino anticovid sono state quasi 11mila, delle quali circa 5.700 per la fascia compresa tra i 40 e i 60 anni di età.A darne notizia è il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi."In particolare - spiega Riccardi - le prenotazioni odierne di vaccini anticovid hanno raggiunto quota 11.389, di cui 603 per l'inoculazione della prima dose. Le rimanenti 10.786 richieste invece hanno a che fare con la terza dose, di cui 10423 di tipo booster."Di queste ultime - aggiunge il vicegovernatore - nella giornata odierna sono stare registrate 1.932 richieste per la fascia 40-49 anni, mentre tra i 50 e i 59 anni le prenotazioni sono state 3.696, per un totale di 5.628 unità". ARC/AL/ma