Covid: Riccardi, Asugi aumenterà posti terapia intensiva a Cattinara

Palmanova, 12 mar - "Considerato l'aumento dei casi positivi di Covid-19 registrati negli ultimi giorni, a partire da oggi Asugi aumenterà progressivamente la disponibilità dei posti letto in terapia intensiva e semintensiva presso l'ospedale di Cattinara, in conformità con la programmazione regionale, così da garantire una disponibilità adeguata all'eventuale necessità di posti letto.A darne comunicazione è il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi."Verrà garantita - prosegue Riccardi - l'attività chirurgica urgente e quella oncologica, come già avvenuto durante le fasi più critiche dell'emergenza". ARC/AL/ma