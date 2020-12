Covid: Riccardi, bene disponibilità Porto vecchio per vaccinazioni Ts

La proposta verrà inviata al commissario Arcuri Trieste, 9 dic - "Prendiamo atto della disponibilità manifestata oggi dal sindaco di Trieste nel mettere a disposizione il Centro congressi in Porto vecchio per la campagna di vaccinazione al Covid. Come ho ribadito allo stesso primo cittadino, la competenza delle operazioni è in capo al Commissario straordinario Arcuri, al quale presenteremo questa possibile soluzione logistica". Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine dell'incontro che si è tenuto in Municipio a Trieste con il sindaco del capoluogo giuliano, Roberto Dipiazza, sul tema dell'organizzazione della vaccinazione anti-Covid nell'area triestina. Il vicegovernatore ha convenuto sulle opportunità e sulle soluzioni offerte, in special modo sul piano delle dimensioni, dal Centro congressi in Porto vecchio: uno spazio adeguato sia per lo svolgimento della parte sanitaria e sia per l'afflusso delle persone, oltre che per il parcheggio delle autovetture. "Fermo restando - ha ribadito il vicegovernatore - che l'intera gestione della vaccinazione è centralizzata nella struttura commissariale nazionale, con la quale stiamo collaborando". "Per quel che riguarda le altre sedi della vaccinazione anti-Covid in regione - ha concluso Riccardi - stiamo applicando questa stessa metodologia messa in atto a Trieste: quella del dialogo e del confronto con il territorio". ARC/GG/ep