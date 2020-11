Covid: Riccardi, buona organizzazione per test a Castelnovo del Friuli

Compiuti i tamponi su popolazione di quasi 40 borgate Castelnovo del Friuli, 28 nov - Si è conclusa nel pomeriggio l'attività di screening a Castelnovo del Friuli, inserito nella lista dei comuni in cui, secondo l'ordinanza emessa dal governatore Fedriga, la popolazione si è sottoposta in maniera volontaria al test antigenico. Nella struttura dell'ex scuola elementare, luogo in cui è stato istituito il drive in, nell'arco di tutta la mattinata si sono recati quanti vivono nelle quasi 40 borgate, in quattro scaglioni di un'ora ciascuno. Dalle 9 alle 10 si sono presentati quelli residenti a Almadis, Belus, Braida, Castello, Celante, Ceschies, Costa, Cruz, Faviz, Forca mentre dalle 10 alle 11 coloro che vivono nelle borgate di Franz, Gai di Molevana, Ghet, Graves, Gris, Madonna Dello Zucco, Marons, Martiners, Menis, Michei, Michelins, Mocenigo, Mont, Mostacins. Gli ultimi due scaglioni hanno riguardato gli abitanti di Nanis, Oltrerugo, Paludea mentre dalle 12 alle 13 è toccato a quelli delle borgate di Praforte, Rez, Rizzos, Romagnoi, Sottocolli, Sottoforca, Spessa, Tisins, Vidunza, Vigna. Gratitudine è stata espressa dal Vicegovernatore della Regione Riccardo Riccardi per il modo in cui l'Amministrazione comunale, personale sanitario e volontari della Protezione civile hanno organizzato il lavoro odierno. "Anche in questo caso - ha detto Riccardi - ho potuto constatare la buona partecipazione della popolazione che ha così risposto all'appello lanciato dal sindaco Juri Del Toso. A lui e all'intera amministrazione comunale va rivolto il nostro ringraziamento per il supporto logistico e organizzativo prestato nell'allestimento del drive in, in una zona della regione molto particolare qual è quella di Castelnovo. La presenza di numerose borgate in cui si suddivide l'area ha reso l'operazione di screening per nulla facile; ma l'ottimo lavoro compiuto nella fase di preparazione ha consentito di raggiungere buona parte dei residenti". ARC/AL/gg