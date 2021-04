Covid: Riccardi, confermato supporto sistema Tpl per rientro a scuola

Palmanova, 8 apr - "La Regione continuerà a fornire, come avvenuto negli scorsi mesi, la propria assistenza alle istituzioni e alle realtà operanti nel campo del trasporto pubblico locale per garantire il rientro a scuola in sicurezza dei ragazzi degli ultimi due anni delle medie e di quelli delle superiori, quando l'andamento dell'epidemia lo permetterà".Lo ha confermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con deleghe a Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, durante l'incontro avuto questa mattina in via telematica con il prefetto di Trieste, Valerio Valente, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Daniela Beltrame, i sindaci dell'ex provincia di Trieste e i rappresentanti delle aziende di Tpl operanti nell'area.Riccardi ha ribadito la "disponibilità delle Regione ad attivare i volontari della Protezione civile anche in questo ambito per evitare che si formino assembramenti in particolare all'uscita degli istituti scolastici e alle fermate dei mezzi pubblici, ma anche per aiutare a distribuire nel modo corretto i passeggeri sui mezzi a disposizione. In considerazione della necessità di mantenere il distanziamento all'interno degli autobus le aziende di trasporto potenzieranno, infatti, le corse in corrispondenza degli orari di inizio e fine delle lezioni".Il vicegovernatore ha quindi rimarcato che "dall'inizio della pandemia il supporto fornito dagli uomini e dalle donne della Protezione civile regionale è stato fondamentale; proprio per questo sono stati inseriti tra le categorie da vaccinare in via prioritaria. Considerando l'età media dei volontari, l'auspicio è quindi che la decisione assunta dal Governo a scopo precauzionale sulla somministrazione del vaccino Astrazeneca agli over 60 e non riduca in modo sensibile le forze a disposizione". ARC/MA/ep