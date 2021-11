Covid: Riccardi, dal 22/11 le prenotazioni per la terza dose a over 40

Trieste, 19 nov - "A partire dalle ore 14 di lunedì 22 novembre sarà possibile prenotare la vaccinazione della dose 'booster', comunemente definita terza dose. A tal proposito potranno essere utilizzati tutti i canali in uso in Friuli Venezia Giulia: call center, Cup, farmacie e webapp. La dose di richiamo può essere effettuata da tutti coloro che - nati nel 1981 o prima - si sono vaccinati da almeno 180 giorni, indipendentemente dal tipo di vaccino somministrato nel ciclo primario".



Lo comunica il vice governatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.



"In virtù dell'attuale evoluzione della pandemia è essenziale - spiega Riccardi - che soprattutto coloro che appartengono a categorie a rischio, come gli ultrasessantenni, i portatori di patologie croniche che determinano fragilità e gli operatori sanitari, si sottopongano alla somministrazione della terza dose, al fine di ottimizzare la risposta immunitaria contro il virus Sars-CoV-2". ARC/RT/ma