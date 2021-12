Covid: Riccardi, hub Montedoro garantisce vaccinazione intensiva

Muggia, 4 dic - "A dicembre contiamo di vaccinare decine e decine di migliaia di persone: servono strutture grandi, con capacità di somministrazione importanti". Con queste parole il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi ha salutato l'inaugurazione del nuovo hub vaccinale collocato all'ultimo piano del centro commerciale Montedoro, nell'area di Muggia, che sarà attivo da lunedì. "Si tratta di dare risposta a tanti cittadini - ha rilevato Riccardi - a cominciare dalle categorie prioritarie e obbligate, che includono coloro che devono ottenere la terza dose per l'esercizio della professione, come sanitari, insegnanti e forze dell'ordine. Bene, quindi, iniziative mirate come questo hub che permettono di utilizzare al meglio le energie di chi in questi due anni di pandemia ne ha già spese molte, tra sanitari, protezione civile e volontari". Il vicegovernatore ha ringraziato per la disponibilità e la collaborazione il sindaco di Muggia Paolo Polidori, presente alla conferenza stampa di illustrazione della nuova sede vaccinale insieme al direttore del centro commerciale Montedoro Sergio Bavazzano e a Ofelia Altomare di Asugi. L'hub, posto in posizione strategica tra Muggia e l'altopiano, avrà una capacità di somministrazione di 1100 dosi al giorno. ARC/PPH/al