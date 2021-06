Covid: Riccardi, importante unanimità Consiglio su campagna vaccinale

Trieste, 29 giu - "Ritengo importante il riconoscimento che è venuto dall'Aula sul massimo impegno da parte della Regione, concretizzatosi con puntuali prese di posizione, profuso a favore della campagna vaccinale. In questo non ci sono e non ci devono essere divisioni, perché ci troviamo a contrastare un clima non sempre semplice a causa delle comunicazioni confuse di cui sono stati oggetti i vaccini".Lo ha detto oggi nel corso del Consiglio regionale il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, al termine della discussione della mozione, approvata all'unanimità, "Contro gli inaccettabili attacchi social no vax al personale medico e per una campagna pubblica di sostegno alla vaccinazione anti-Covid".Ribadendo un concetto espresso in precedenza, Riccardi ha insistito nell'affermare che un ruolo fondamentale per l'incentivazione alla vaccinazione, specialmente tra i più anziani, possono averlo i medici di medicina generale nel convincere gli assistiti. "Un'operazione capillare di questo tipo - ha spiegato il vicegovernatore - avrebbe nel concreto più successo di una generica campagna informativa generalista a carattere locale".Infine, spiegando il dato che riguarda la percentuale significativa di operatori del servizio sanitario pubblico regionale che non si sono vaccinati, Riccardi ha ricordato come questa "diffidenza" era già evidente prima del Covid: nelle campagne antinfluenzali dove meno del 20 per cento si faceva immunizzare. In questo il vicegovernatore, dati alla mano, ha illustrato un trend che registra una rilevante riduzione degli operatori non vaccinati dal mese di maggio a quello di giugno (da 2.461 a 1.998).Per quel che riguarda le categorie con il maggior numero di personale sanitario non immunizzato al primo posto ci sono gli infermieri, le ostetriche e gli assistenti sanitari, seguiti dalle Oss e dai tecnici sanitari. ARC/GG/al