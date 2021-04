Covid: Riccardi, indagine Scuola Sant'Anna gratifica operatori Fvg

Giudizio positivo dei cittadini sui servizi sanitari sotto la pandemia



Palmanova, 24 apr - In base all'indagine effettuata dall'Istituto di management della Scuola Sant'Anna di Pisa la Regione Friuli Venezia Giulia si colloca al quarto posto a livello nazionale per grado di soddisfazione dei cittadini in relazione ai servizi sanitari erogati nel periodo della pandemia.



Ne dà oggi notizia il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi.



"Il risultato che è emerso dal lavoro fatto dall'Istituto Sant'Anna di Pisa - ha sottolineato Riccardi - rappresenta innanzitutto un incoraggiamento e una gratificazione per tutti gli operatori del sistema sanitario regionale, ai quali va ancora una volta il ringraziamento dell'Amministrazione per il loro impegno. In secondo luogo la rilevazione è anche una risposta a chi, ignorando la serietà necessaria ad affrontare questo particolare momento, strumentalizza l'emergenza per prodursi in attacchi politici".



Nel dettaglio di quelli che sono i risultati del questionario, la Provincia autonoma di Trento risulta essere al primo posto (69,1%) nella somma delle risposte "totalmente d'accordo" e "abbastanza d'accordo" alla domanda "Sono soddisfatto dell'assistenza ricevuta nella mia regione durante la pandemia?"; nella graduatoria seguono l'Emilia-Romagna (67%), il Veneto (66,8%) e, per l'appunto, il Friuli Venezia Giulia (62,7). All'ultimo posto la Calabria (22,2%).



L'indagine si basa su un campione di 10.697 persone maggiorenni residenti in Italia (con rappresentatività per territorio regionale e fascia d'età) ed è stata effettuata tra il 22 dicembre dello scorso anno e il 28 gennaio del 2021. ARC/GG/pph