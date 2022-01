Covid: Riccardi, inviati 1200 certificati guarigione automatici in 24h

Con lo stesso sistema verranno processate altre 45mila posizione pregresse in Fvg



Pordenone, 22 gen - "Nella sola prima giornata di avvio del nuovo sistema, sono stati oltre 1200 i certificati di guarigione inviati automaticamente dalle aziende sanitarie al ministero riguardanti altrettanti cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia che attestano la fine del loro isolamento a seguito della contrazione del Covid".



A darne notizia è il vicegovernatore della Regione con delega alla salute Riccardo Riccardi



"La procedura di svincolo automatico - spiega l'esponente dell'esecutivo - è partita ieri pomeriggio ed ha riguardato coloro che sono risultati negativi al test compiuto nel giorno precedente. Nello specifico l'algoritmo, messo a punto dalle Aziende sanitarie con la collaborazione della Direzione centrale Salute e Insiel, ha fatto partire complessivamente 1232 certificati di svincolo a favore di altrettante persone in isolamento il cui esito del tampone è risultato negativo; di questi, 558 sono afferenti al territorio di competenza dell'Asfo, 423 quello di Asufc e infine 251 a quello di Asugi. A seguito di questo passaggio, le persone riceveranno ora il green pass di guarigione dal ministero della Salute, documento che sarà visibile, assieme al certificato di guarigione, sul fascicolo sanitario elettronico presente sulla piattaforma digitale sanitaria Sesamo".



"Sempre da ieri - aggiunge Riccardi - i certificati di guarigione verranno spediti giornalmente al ministero con invii programmati tre volte al giorno. Le elaborazioni per lo svincolo dei pregressi, invece, partiranno nei prossimi giorni e proseguiranno fino alla conclusione dei circa 45 mila certificati ancora da inviare, di cui 9500 a favore dei residenti in area di competenza dell'Asfo, 25mila per quelli della zona di Asugi e infine 10mila per quelli di Asufc. Queste situazioni verranno processate a ritroso come richiesto dalle aziende fino al 1 gennaio". ARC/AL