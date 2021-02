Covid: Riccardi, media prenotazioni vaccini over 80 una al secondo

In tutto 23.954 alle ore 17



Palmanova, 10 feb - "Si è trattata di una importante dimostrazione di maturità dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, a riprova del lavoro e sensibilità della comunità regionale. Nella primissima fase iniziale della giornata si è verificato qualche minimo disagio di natura tecnica, ma poi le operazioni sono procedute speditamente in maniera regolare arrivando a registrare la media di una prenotazione al secondo".



Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, in merito alla prima giornata di prenotazioni per la fase di vaccinazioni riservata agli over 80 (classe 1941 compresa).



Come ha spiegato Riccardi alle ore 17 sono state 23.954 le prenotazioni che sono state registrate utilizzando il call center, le farmacie e gli sportelli dei Cup.



Nel dettaglio, 3.223 persone si sono rivolte in uno dei 36 sportelli dei Cup, altre 2.639 hanno utilizzato il numero del call center, 17.828 hanno contattato una delle 310 farmacie aderenti che hanno sottoscritto l'accordo regionale e, infine, 264 si sono registrate in una delle 35 unità operative del Sistema sanitario regionale. ARC/GG/ep