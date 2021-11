Covid: Riccardi, ok a criteri remunerazione prevenzione e vaccinatori

Trieste, 26 nov - La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato i criteri di riparto delle risorse statali, pari a 2.064.433 euro, e regionali, pari a 5.000.000 euro, per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dal personale dei dipartimenti di prevenzione dedicato al contact tracing e dal personale addetto alla campagna vaccinale antiCovid.La delibera è stata proposta dal vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi.Nella distribuzione si è tenuto conto del numero di dosi di vaccino somministrate dal personale aziendale nel periodo gennaio-novembre 2021 e del fabbisogno orario rappresentato dalle Aziende del Servizio sanitario regionale interessate per le categorie di personale coinvolto."Si tratta di un riparto importante - ha rilevato Riccardi - che premia l'azione di operatori impegnati in due settori strategici e molto faticosi della lotta alla pandemia: la prevenzione e la vaccinazione massiva. Sono attività che continueranno a essere fondamentali nei prossimi mesi". ARC/PPH/ma