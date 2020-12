Covid: Riccardi, ok rientro corregionali da Londra con voli su Ronchi

Trieste, 26 dic - "Grazie al prezioso intervento della sanità pubblica regionale, che sarà presente nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari con alcune équipe dei Dipartimenti di prevenzione per effettuare i tamponi sui passeggeri, i nostri corregionali potranno regolarmente rientrare da Londra con i voli in calendario il 27 dicembre e il 3 gennaio prossimi."Lo annuncia il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.L'intervento, promosso dalla Regione in sinergia con Asugi, "intende offrire un aiuto concreto - spiega Riccardi - a tutte le persone interessate dall'ordinanza del Ministero della Salute del 23 dicembre scorso e, in particolare, agli obblighi in carico ai cittadini in viaggio da e per il Regno Unito". ARC/DFD