Covid: Riccardi, oltre 50% contagiati oggi rientra fascia 20-29 anni

Udine, 1 lug - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.803 tamponi molecolari sono stati rilevati 14 nuovi contagi - di cui 5 riguardanti migranti-richiedenti asilo in provincia di Trieste - con una percentuale di positività dello 0,37 %. Sono inoltre 966 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un caso (percentuale di positività dello 0,10%). Da rilevare che oltre il 50% dei contagiati odierni rientra nella fascia d'età 20-29.Oggi non si registrano decessi; non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono 8.Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 102.957, i clinicamente guariti 19, mentre quelli in isolamento sono 184.Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.957 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.131 a Trieste, 50.331 a Udine, 21.064 a Pordenone, 13.046 a Gorizia e 1.385 da fuori regione.Infine non si registrano positività tra il personale del Sistema sanitario regionale né tra gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani. ARC/LP/al