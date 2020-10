Covid: Riccardi, positivi 14 operatori del Cro di Aviano

Domani sospese sedute di radioterapia Trieste, 19 ott - Quattordici operatori del Centro di riferimento oncologico (Cro) di Aviano sono stati oggi trovati positivi al Covid-19: un medico radioterapista, 9 tecnici di radioterapia, un dirigente della fisica sanitaria, un tecnico tirocinante, un biologo di laboratori e un collaboratore di ricerca.Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ho ricordato come ieri un dipendente dello stesso Cro fosse risultato positivo al virus.In attesa di valutare l'impatto dei casi accertati di positività sull'operatività del servizio di radioterapia, la direzione del Cro, in accordo con la Regione, ha disposto la sospensione di tutte le sedute previste nella giornata di domani, martedì 20 ottobre. La programmazione per i giorni successivi sarà riorganizzata in funzione dei turni effettivamente disponibili. Gli utenti interessati dalla riprogrammazione sono stati contattati dal personale sanitario e i loro appuntamenti saranno in ogni caso recuperati nei tempi più rapidi possibili.Come evidenziato dal vicegovernatore, è stata effettuata un'individuazione tempestiva delle positività grazie all'azione capillare e continua di screening adottata dalla struttura secondo protocolli di sorveglianza attiva, in base ai quali gli operatori sanitari sono testati sistematicamente. Gli stessi operatori infatti erano già stati recentemente sottoposti a tampone che aveva dato esito negativo.Come precisato dall'Istituto, "non è da escludere la possibilità di una concausa, almeno per alcuni casi, dovuta contatti tra operatori al di fuori dell'ambiente lavorativo".Sono attualmente in corso di completamento tutti i controlli sui contatti, al fine di assicurare una ripresa del servizio di radioterapia in condizioni di sicurezza. ARC/GG/ma