Covid: Riccardi, riconsegniamo a Aeronautica palazzina per quarantena

Pasian di Prato, 15 feb - Riconsegniamo, oggi, con gratitudine all'Aeronautica militare la palazzina utilizzata per la quarantena a Pasian di Prato ma non abbassiamo la guardia: il virus circola ancora e muta. L'edificio è stato restituito perché al momento non vi è l'esigenza di utilizzare questa tipologia di strutture ma ciò non significa smobilitare il sistema che deve invece prevedere un'organizzazione per la gestione del Covid-19 al passo con le mutazioni del virus". Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, durante la cerimonia di riconsegna della palazzina situata nella zona logistica dell'Aeronautica militare 2° stormo a Pasian di Prato e destinata, nell'emergenza sanitaria da Coronovirus, all'accoglienza di persone asintomatiche che necessitavano di isolamento o quarantena con domicilio valutato inadeguato allo scopo. Nel periodo di utilizzo, da marzo a dicembre dell'anno scorso, la struttura ha ospitato 101 persone, 45 in quarantena e 56 in isolamento. Nel ringraziare l'Aeronautica militare per l'ospitalità, Riccardi ha evidenziato l'impegno dell'Amministrazione regionale con la campagna vaccinale e l'attento monitoraggio delle varianti del Covid-19 che condizionano il modello organizzativo e ne richiedono un costante adeguamento. "Le varianti sono presenti in Friuli Venezia Giulia ma non in modo significativo come in altre regioni, tuttavia il problema non deve essere sottovalutato" ha detto il vicegovernatore ricordando come se pur la pressione ospedaliera si stia riducendo così come stia diminuendo la gestione contumaciale, il livello di attenzione deve rimanere alto. "Siamo stati orgogliosi di supportare l'operazione in piena sintonia con lo spirito dell'Aeronautica militare che ha dato il proprio contributo fin dall'inizio dell'emergenza - ha detto il comandante del 2° Stormo, colonnello Marco Bertoli presente all'evento -. Continuiamo ad operare in favore della collettività con un'Aeronautica sempre più utile al Paese. Il nostro impegno continuerà; a breve, saremo centro regionale di distribuzione dei vaccini nelle farmacie del Friuli Venezia Giulia in coordinamento con l'hub principale di Pratica di mare". Come è stato ricordato, la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, presente oggi con il direttore generale Amedeo Aristei, si è occupata dei lavori di edilizia della palazzina per adattare i locali e l'impiantistica secondo le indicazioni del dipartimento di Prevenzione e affidato la gestione per la sorveglianza sanitaria sulle 24 ore alla Croce Rossa italiana. ARC/LP/al