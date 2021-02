Covid: Riccardi, riduzione contagio personale sanitario

Palmanova, 8 feb - "Assistiamo ogni giorno a una riduzione significativa del personale sanitario contagiato da Covid-19, pensiamo sia grazie anche ad un'alta adesione al vaccino raggiunta per questa prima categoria e pari al 90%, mentre per le case di riposo la copertura tocca l'85% degli ospiti. Percentuali che dimostrano un importante lavoro messo in campo dal sistema sanitario, che è stato capace di rispondere in modo efficace".



Lo ha detto il vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, oggi durante l'illustrazione del piano vaccinale ai rappresentanti delle professioni sanitarie regionali.



"Continueremo il confronto attraverso questi incontri" ha detto Riccardi sottolineando come "i risultati di questo lavoro sono il frutto di uno sforzo collettivo".



Le professioni sanitarie dal canto loro hanno espresso la disponibilità e la piena collaborazione per sostenere le misure previste dal piano vaccinale nella convinzione che la strategia adottata dalla Regione nel medio termine darà risultati importanti. ARC/LP